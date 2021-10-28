شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يقسّم لاعبى الفريق إلى 4 مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم الخميس.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات لخوض التدريبات الفنية، وحرص الفرنسي كارتيرون على الإشراف على هذه الفقرة وتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الخميس،وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في وسط الملعب.

عقب التقسيمة أدى اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة إنبي تدريبات بدنية في نهاية المران،ومنح المدير الفني راحة للأساسيين من فقرة التدريبات البدنية.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، سجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.