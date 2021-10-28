شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق اللقب الأفريقى للريشة الطائرة بعد الفوز بـ 7 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة في حصد اللقب الأفريقي بعد حصد 7 ميداليات في بطولة أفريقيا التي أقيمت بأوغندا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

وحصد "الفراعنة" 7 ميداليات في البطولة القارية بواقع ذهبيتان و4 فضيات وبرونزية وحيدة.

وحصل منتخبنا الوطني على ذهبية الفرق بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 3 - 1، كما توج أدهم حاتم بذهبية منافسات الفردي على حساب زميله أحمد صلاح.

فيما حققت ضحى هاني فضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام بطلة جنوب أفريقيا، فيما حقق زوجي الرجال "أحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم" الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام زوجي الجزائر، وهو ما تكرر مع الزوجي المختلط المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" بعد الخسارة أمام زوجي الجزائر أيضًا، فيما كانت الفضية الرابعة عن طريق أحمد صلاح والذي خسر أمام زميله أدهم حاتم في منافسات الفردي.

أما البرونزية الوحيدة فكانت من نصيب محمد مصطفى كامل في منافسات الفردي.

وتضم قائمة الفراعنة، 8 لاعبين: هم: "أحمد صلاح - أدهم حاتم الجمال - عبد الرحمن عبد الحكيم - محمد مصطفى كامل - ضحى هاني - نور يسري - جنا أشرف - جنا هشام"، ويقود الفريق المدير الفني مصطفى كامل.

وحرص هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة على السفر لأوغندا لحضور ختام البطولة رفقة لاعبي المنتخب الوطني.