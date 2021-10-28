شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الصليبى يظهر فى إنبى بـ"العكاز".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حسام عرفات وأحمد يوسف ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بالعكاز بعد تعرضهما لإصابة الرباط الصليبى مؤخرا .

وأعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إصابة حسام عرفات الوافد الجديد للفريق البترولى من نادى وادى دجلة بالرباط الصليبى، بعد إجراء الأشعات والفحوصات،كما تعرض أحمد يوسف، لاعب وسط نادى إنبى والمنتخب الأولمبى، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى.

وفى سياق أخر أكد عبد الناصر محمد ،أنه يهنئ الزمالك بالفوز في أول جولة بالدوري على حساب فريقه ولكن ضربة الجزاء الوهمية أثرت بشكل واضح في نتيجة المباراة.

وأشار عبد الناصر خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن الزمالك كان أكثر خبرة وحقق النقاط الثلاثة، ولكن ضربة الجزاء التي حصل عليها الزمالك وهمية.

وأضاف مدير الكرة بنادي إنبي: "الإحساس بالظلم أمر صعب ويجب على رابطة الأندية التصدي لمثل هذه الأخطاء، خاصة أن حكام الفيديو لديهم كل المقومات لتنبيه الحكم بعد زيادة كاميرات التصوير وجودة البث التليفزيوني".

وأكد عبد الناصر محمد أن فريقه لن يقدم اعتراضا رسميا لأنه لن يجدى نفعا، موضحا أن هذه الأخطاء تهدر مجهود فريق بالكامل، وأشار إلى أن الحكم محمود ناجي كان خارج الفورمة، ولاعبو الفريق شعروا بأنهم لن يحصلوا على حقهم.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ على لقب الدورى.



حسام عرفات وأحمد يوسف