شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة ياسر إدريس تفوز بانتخابات اتحاد السباحة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز ياسر إدريس برئاسة اتحاد السباحة، لدورة انتخابية جديدة بالتزكية وقائمته، وذلك بعد عقد الجمعية العمومية العادية لاختيار مجلس إدارة جديد، اليوم الخميس، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى .

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، الأندية التى لها حق التصويت فى الانتخابات، وهى الزمالك والصيد والأهلى والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادى وسموحة وسبورتنج.

وتضم قائمة ياسر إدريس في انتخابات السباحة: أحمد التوني نائبًا - أمير عبد الجواد نائبًا - الدكتور هشام العامري أمينًا للصندوق - شيماء الدمرداش عضوًا - دكتور محمد صدقي "عضوًا" - محمد حسن "عضوًا" - يحيى الضو "عضوًا" - محمد إبراهيم "عضوًا".