شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف عن الزى الاحتياطى فى الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق فيوتشر عن الزي الاحتياطي في الموسم الجاري، وذلك بعدما ظهر الفريق بالزي الرسمي في أول مباراة بالدوري أمام فاركو، والتي جمعت بين اللونين الأحمر والأسود.

بينما يحمل الزي الاحتياطي اللونين اللبني والأبيض، وفاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021 / 2022.



فيوتشر

ويلتقى فيوتشر، مع الاتحاد السكندرى، فى ثانى جولات الفريق في الدوري الممتاز في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت الموافق 30-10من الشهر الجاري.

وفي الجولة الثالثة يلتقي فيوتشر، مع المصري البورسعيدي، فى المباراة التى تقام على استاد الجيش ببرج العرب يوم الجمعة الموافق 5-11 من الشهر المقبل.

وفى الجولة الرابعة يلتقى فيوتشر مع الشرقية للدخان في مباراة تقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس يوم الخميس الموافق 18 -11من الشهر المقبل.

ويلتقي فيوتشر، مع انبي، في منافسات الجولة الخامسة في مباراة تقام على استاد السلام يوم الثلاثاء الموافق 23-11 من الشهر المقبل.

وفي الجولة السادسة يواجه فيوتشر، طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة العسكر يوم الخميس الموافق 26-11.

وفي الجولة السابعة يواجه فيوتشر، مع الأهلي، في مباراة صعبة للفريق الصاعد حديثا الذي يصطدم بالمارد الأحمر الطامح لاستعاد الفوز بلقب الدوري من جديد في مباراة تقام على استاد السلام.

وفي الجولة الثامنة يواجه فريق فيوتشر، الإسماعيلي، في مباراة تقام على استاد الإسماعيلية.