شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين مدربى فريق 2005 بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبت مشادة كلامية قوية بين إسلام المأمور المدرب المساعد لفريق الزمالك مواليد 2005 ، ونجل عادل المأمور حارس الفريق الأول السابق، مع محمد رفاعى المدير الفنى لفريق 2005، خلال التدريب الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بمقر القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مطلع وشاهد على الواقعة فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن إسلام المأمور رفض تلقي تعليمات من المدير الفنى ليتعدي عليه لفظيًا في وجود والده "عادل المأمور" وذلك داخل الملعب، وبعد الخروج من أرض الملعب قام إسلام بالتعدى لفظيًا مرة أخرى علي محمد رفاعي.

أضاف المصدر إن عادل المأمور ونجله توجها إلى مكتب فاروق جعفر المستشار الفنى للنادي لتقديم شكوى ضد محمد رفاعي.