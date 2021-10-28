شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يتعادل للمصرى بمرمى غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن محمد عنتر لاعب فريق المصرى من أحراز هدف التعادل لفريقه بمرمى غزل المحلة في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب، في ختام مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وضم تشكيل غزل المحلة بقيادة محمود عودة كل من : في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط .. حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

في الهجوم .. هشام نبوى ، عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد مسعود

في خط الدفاع .. كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط .. فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم .. محمد بلح ، مصطفى سلطان