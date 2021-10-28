شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جنش يدعم مؤمن زكريا: أخويا" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق فيوتشر، على دعم مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، ونشر جنش صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالحركة المميزة المشهورة لمؤمن زكريا، والتى كان يحتفل بها بعد تسجيله للأهداف، وعلق جنش "أخويا".



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وغاب مؤمن زكريا عن المشاركة منذ فترة طويلة بسبب الظروف الصحية نتيجة لمرض الجهاز العصبي الذي أصابه وحال بينه وبين المستطيل الأخضر.

وفاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021 / 2022.

ويلتقى فيوتشر مع الاتحاد السكندرى فى ثانى جولات الفريق فى الدورى الممتاز فى المباراة التى تقام على استاد الإسكندرية يوم السبت المقبل.