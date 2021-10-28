شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم على المصرى بهدف هشام عادل فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة على نظيره المصرى بهدف نظيف في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب، في ختام مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق هشام عادل في الدقيقة الثامنة، عقب استغلال تمريرة زميلة عبده يحيى والانفراد بالحارس أحمد مسعود، ليسدد الكرة و تسكن الشباك .

وظهر لاعبو فريق غزل المحلة بشكل قوى في أحداث الشوط الأول، وتمكنوا من السيطرة على خط الوسط، حيث تمكن أحمد عفيفى وأحمد الندرى الاستحواذ على الكرة، وجاء عبده يحيى وهشام عادل من صنع هجمات خطرة على فريق المصرى الذى لم يتمكن من إدراك التعادل .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمود عودة يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط .. حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

في الهجوم .. هشام نبوى ، عبده يحيى

بينما جاء تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

في حراسة المرمى .. أحمد مسعود

في خط الدفاع .. كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط .. فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم .. محمد بلح ، مصطفى سلطان