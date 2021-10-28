مران الزمالك.. رزاق سيسيه يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم"

القاهرة - سامية سيد - أدى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي للفريق للاعب لتنفيذه ، ويؤدي اللاعب تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

بينما أدى لاعبو الفريق تدريبات خفيفة بالكرة في بداية تدريب اليوم الخميس، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعات لأداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز ، وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، سجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.