شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يظهر فى مران فيوتشر بعد "خياطة الحاجب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر سعد سمير كابتن فريق فيوتشر في المران الذي أقيم اليوم استعداداً للاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين السبت المقبل بالإسكندرية.

وخصع سعد سمير لعملية خياطة فى الحاجب، وأكد محمد عبد الكريم المدرب العلم لـ"فيوتشر" أن الأشعة أثبتت سلامة سعد سمير من ارتجاج المخ ليغادر المستشفى، لافتا إلى أن اللاعب سيشارك فى التدريبات.

واصطحب على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبى الفريق، إلى المستشفى، للاطمئنان على سعد سمير كابتن الفريق، بعد خضوعه لخياطة فى الوجه، عقب إصابته خلال مشاركته مع فريقه أمام فاركو، في ضربة البداية بالدوري العام في الموسم الجديد.

وكان سعد سمير اصطدم بمحمد صبحي، حارس مرمى فريق فاركو، خلال متابعته لإحدى الكرات العرضية في إحدى هجمات فيوتشر، ليتعرض لنزيف في الوجه، قبل أن يتم استبداله ويغادر أرض الملعب إلى المستشفى.

وفاز فيوتشر على نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن الصفاقسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى موسم 2021 / 2022.