مصدر: الخطيب يعود للظهور في الأهلي خلال ساعات ويحدد ندواته الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف مصدر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي سوف يظهر في مقر القلعة الحمراء خلال ساعات لممارسة مهام عمله بعد فترة من الراحة بتعليمات من طبيبه المعالج.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة اليوم أن الخطيب غادر من المستشفي إلي العين السخنة حيث قضي أربعة أيام بعيداً عن الضغوط بناء علي نصيحة من طبيبه المعالج.

وأضاف: "الخطيب سوف يعود لممارسة مهام عمله ويظهر في النادي خلال ساعات خاصة بهدف مناقشة العديد من الملفات التي تواجه الأهلي في تلك الفترة".

وأوضح: "الخطيب سوف يحدد أيضاً عقب ظهوره داخل الأهلي ومواعيد الندوات الثلاث التي سوف تعقدها قائمته في المقر الرئيسي بالجزيرة ثم مقر مدينة نصر وفرع الشيخ زايد ".

تعرض الخطيب لأزمة صحية قبل عدة أيام عقب حضور حفل تكريم النادي لحسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.