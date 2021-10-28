مصطفى محمد يقدم اعتذارا ومدرب جالاتاسراي يوضح الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي اعتذر عقب إهدار ركلة جزاء في خسارة الفريق أمام بشكتاش ضمن بطولة الدوري التركي.

وقالت صحيفة "ميلييت" التركية ان مصطفى محمد قال نصا بعد إهدار ركلة الجزاء: "كنت على ثقة كاملة من أنني سوف أسجل ركلة الجزاء، لهذا حصلت على الكرة، لكني قمت بسلوك الهواة، ما كان يجب أن أفعل ذلك".

وتابع: "لو أحرزت الهدف لانتهى اللقاء بالتعادل، وربما كنا سنلعب من أجل الفوز، وكنت سأخوض المباريات بشهية أكبر، قراري لم يكن صحيحا على الإطلاق".

وتحدث فاتح تريم لتوضيح الموقف، قائلا: "مسدد ركلات الجزاء في الفريق هو ألكساندرو تشيكالداو، عندما طلب مصطفى محمد التسديد منحه الكرة، وما كان يجب أن يفعل ذلك".

واختتم قائلًا: "قبل ذلك منحنا مصطفى تسديد ركلة الجزاء ليكون شعوره أفضل، لكن ألكساندرو تشيكالداو كان يجب ان يأخذ الركلة".

ويلعب مصطفى محمد مع جالاتاسراي على سبيل الإعارة قادما من الزمالك حتى نهاية الموسم، ويحق للنادي تفعيل بند حق الشراء قبل نهاية الشهر المقبل.