ليفاندوفسكي ومولر يعتذران بعد السقوط بخماسية أمام مونشنجلادباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اعتذر البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر، نجما فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، لجمهور النادي البافاري، عقب الخسارة التاريخية التي لحقت بالفريق صفر / 5 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ببطولة كأس ألمانيا، وتعهدا بتحسين الأداء والنتائج بشكل فوري.

وكانت هذه هي الخسارة الأفدح لبايرن طوال تاريخه ببطولة الكأس، كما أنها الأقسى للفريق في مباراة محلية منذ الهزيمة 1 / 7 أمام فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني (بوندسليجا) قبل 43 عاما.

واعترف ليفاندوفسكي على حسابه الخاص بموقع (إنستجرام) للتواصل الاجتماعي: "من الصعب أن نفهم ما حدث بالأمس".

وأضاف ليفاندوفسكي "الهزائم مؤلمة، لكن ينبغي علينا استخلاص النتائج لكي نعود أقوى. أنا مقتنع بأننا سنقدم لكم الكثير من البهجة في القريب العاجل".

من جانبه، هنأ مولر جلادباخ على إنستجرام لكنه قال أيضا: "هذا بالتأكيد لم يكن أداء فريق بحجم بايرن ميونخ- يتعين علينا أن نعتذر لجميع مشجعينا وأنصارنا".

وأضاف مولر "رغم ذلك، علينا أن نعتبر الأمر احترافيا قدر الإمكان وأن نخرج كل تلك الأشياء السلبية من رؤوسنا حتى يوم السبت المقبل".

وسيحول بايرن وجهته نحو الدوري الألماني، حيث يحل ضيفا على يونيون برلين، صاحب المركز الخامس في المسابقة، حيث يتصدر حاليا ترتيب البطولة المحلية.

وعقب ذلك، يستضيف بايرن فريق بنفيكا البرتغالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ضيفه فرايبورج، الذي لم يتلق أي خسارة ببوندسليجا هذا الموسم.

من جهته، طالب مانويل نوير، حارس مرمى بايرن وقائده، برد فعل قوي، حيث قال "لا يمكن أن يحدث لنا مثل هذا. الآن ينبغي علينا الرد يوم السبت".

في غضون ذلك، أبدى كريستيان ستريش ، مدرب فرايبورج، سعادته بعدم مواجهة بايرن في المباراة المقبلة، في ظل الحماسة المنتظرة التي سيتمتع بها حامل لقب بوندسليجا في المواسم التسعة الأخيرة.

وصرح ستريش "آمل أن يتمكنوا الأسبوع المقبل من القيام بأشياء معينة حتى لا يضطروا إلى التصرف في كل شيء في غضون 10 أيام".

وتابع "لديهم جودة عالية. إنهم لا يبحثون عن أخطاء في الآخرين ولكن في أنفسهم".