نتيجة مباراة لبنان وايران في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، في الجولة الثانية، ضمن المجموعة الثانية، في إحدى مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

حقق منتخب ايران الاولمبي الفوز الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد تغلبه على نظيره اللباني بثنائية بيضاء، في المباراة التي جمعتهم اليوم على ستاد الجمهورية المركزي في دوشانبي.

وسجل مهدي لاموتشيتاراجي (5) وميلاد كور (90+4) هدفي الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط محمد خودابانديلو في الدقيقة 36 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز طاجيكستان المضيفة على نيبال 6-0 على نفس الملعب.

وسجل شيرفوني ماباتشويف (24) وشرفجون صالحوف (32) ورستم سويروف (40) ومحمد علي عزيزبويف (61) ووحدت حنونوف (68 من ضربة جزاء) والبديل امام علي أحمدخان (72) أهداف الفوز للمنتخب الطاجيكي.

وتصدرت طاجيكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام إيران، في حين بقي رصيد لبنان ونيبال خالياً من النقاط.

في المباراة الأولى بدأ منتخب إيران المباراة بقوة ليفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عندما استقبل مهدي لاموتشيتاراجي تمريرة ياسين سلماني داخل المنطقة وسدد بعيداً عن متناول الحارس انطوان الضويحي.

ورغم طرد الإيراني محمد خودابانديلو في الدقيقة 46، لم يستغل منتخب لبنان الأفضلية العددية، وحصل منتخب إيران على ضربة جزاء في الدقيقة 90 نفذها سامام فلاح فارماني لكنها ارتدت من القائم.

ولكن الفريق عوض ذلك بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر رأسية ميلاد كور.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية يوم الأحد المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، حيث تلتقي إيران مع طاجيكستان، ولبنان مع نيبال.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الاثنين فوز طاجيكستان على لبنان 1-0 وإيران على نيبال 4-0.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.