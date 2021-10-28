الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى والتي تضم ايضا سوريا واليمن، والمقرر لها اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

يخوض منتخب قطر الاولمبي مباراته الثانية امام نظيره سريلانكا على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2022 والمقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

تصدرت سوريا ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام قطر، في حين بقي رصيد اليمن وسريلانكا خالياً من النقاط.

في المباراة الأولى أكتسح منتخب قطر الاولمبي نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، سجل للعنابي هاشم (هدفين) في الدقيقتين 14، 42، واختتم الثلاثية اللاعب خالد محمد في الدقيقة 63.

تنطلق صافرة بداية مباراة قطر وسريلانكا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما على الكأس الرياضية الاولى بصوت المعلق الرياضي القطري “محمد السعدي”.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

قطر 5-0 سريلانكا

تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما (الجولة 2)

ستاد خليفة الدولي – الدوحة

انتهت

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