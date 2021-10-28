الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة سوريا واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة سوريا واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى، والمقرر لها اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

يستقبل استاد سحيم بن حمد في قطر مباراة سوريا واليمن الهامة والحاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الاولى، التي تضم منتخب قطر وسريلانكا.

واكتسح منتخب سوريا الاولمبي نظيره السيرلانكي في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة، والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي 25 أكتوبر 2021، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن قطر.

وسيبحث المنتخب السوري عن تحقيق الفوز الثاني تواليًا من أجل الاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى بطولة كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

في المقابل، تعرض منتخب اليمن الاولمبي لخسارة ثقيلة أمام قطر (3-0) في الجولة الأولى، وسيدخل مباراة سوريا بشعار لا بديل عن الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى نهائيات كأس اسيا 2022.

وستنطلق صافرة بداية مباراة سوريا واليمن في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية والكويت.

ينقل بث مباشر مباراة سوريا واليمن تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية بصوت المعلق الرياضي العُماني “أحمد المعمري”.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

سوريا 0-0 اليمن

تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاماً (الجولة 2)

ستاد سحيم بن حمد – قطر

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