الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد والجيش الملكي في البطولة المغربية يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوداد والجيش الملكي في الجولة 7 من البطولة المغربية المحترفة انوي، والمقرر لها مساء اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

تنطلق مباراة الوداد الرياضي والجيش الملكي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت المغرب، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تُنقل مباراة الوداد ضد الجيش الملكي في بث مباشر على شاشة القناة الرياضية المغربية بتقنيتي SD وHD، ويعلق عليها المعلق محمد العدالي.

يحتل الوداد البيضاوي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 16 نقاط، ويمكنه انتزاع المركز الأول إذا ما فاز أو تعادل، حيث يتصدر الرجاء بفارق الأهداف فقط.

أما فريق الجيش الملكي فيسعى لمصالحة أنصاره بعدما ودع الدور التأهيلي بمسابقة الكونفدرالية أمام شبيبة القبائل الجزائري مطلع هذا الأسبوع، وتحسين وضعيته في جدول ترتيب البطولة المغربية المحترفة الأولى (انوي).

ويحتل فريق المدرب البلجيكي «سفين فاندينبروك» المركز السابع برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع المؤهل إلى الكونفدرالية والذي يحتله المغرب الفاسي برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن الدفاع الحسني الجديدي الثالث.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الوداد بنتيجة 2/صفر على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات الدوري المغربي.

ولم يفز الجيش الملكي على الوداد في آخر 5 مواجهات بجميع البطولات سوى مرة واحدة كانت في كأس العرش المغربي يوم 24 سبتمبر 2019 بثلاثة أهداف مقابل هدف في مدينة الدار البيضاء.

ويرجع آخر فوز لفريق الجيش الملكي على الوداد الرياضي في مسابقة الدوري المحلي إلى موسم 2013/2012 (الجولة 30)، الموافق 29 مايو 2013، بهدف دون رد سجله اللاعب عزيز جنيد الذي اعتزل كرة القدم بين صفوف نادي رجاء بني ملال عام 2016، وأنهى الجيش آنذاك في المركز الثاني خلف الرجاء البطل بفارق 4 نقاط فقط، واحتل الوداد المركز الرابع.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر الوداد والجيش الملكي في البطولة المغربية رابط يلا شوت