تعرف على موعد مباراة السعودية والكويت في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، والتي تضم ايضا اوزبكستان وبنجلاديش.

يستقبل منتخب الكويت الاولمبي نظيره السعودي على استاد جابر الاحمد الدولي بمدينة العارضية، في لقاء هام ومصيري للفريقين خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022 تحت 23 عاما.

وقع منتخب السعودية الاولمبي في فخ التعادل الإيجابي مع مستضيفه اوزبكستان بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

على الجانب الآخر وضع منتخب الكويت الاولمبي شقيقه السعودي تحت الضغط بالفوز الثمين الذي حققه على منتخب بنغلاديش بهدف دون رد ظهر اليوم الاربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في أوزبكستان.

ويتصدر منتخب الكويت الاولمبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة واحدة لكل من السعودية واوزبكستان، بينما تتذيل بنجلادش الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

موعد مباراة السعودية والكويت في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يحين موعد مباراة السعودية والكويت في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يوم السبت الموافق 30 أكتوبر 2021، على ستاد جابر الاحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية، 10:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

ينقل بث مباشر مباراة السعودية والكويت في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاماً على قناة SSC السعودية، كما ينقل اللقاء على القناة الكويتية الرياضية.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

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