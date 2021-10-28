المدرب الجديد لفولفسبورج يوضح استراتيجيته في المؤتمر الأول

فلوريان كوفيلدت مدرب نادي فولفسبورج - صور Reu

قاد فلوريان كوفلت، المدير الفني الجديد لفريق فولفسبورج الألماني، اليوم الخميس، أول حصة تدريبية للفريق بعد توليه المهمة، كما قال أن الفريق يحتاج إلى القليل من التوجيه داخل الملعب للعودة إلى طريق الانتصارات مجددًا.

وأوضح كوفلت في مؤتمر تقديمه: “لا يجب أن تساورك المخاوف حول الأمور الداخلية للفريق، لأن وضع الفريق جيد “.

وأضاف: “الفريق يحتاج فقط إلى بعض التوجيه داخل الملعب، لقد أظهر هذا الفريق قوة كبيرة في السنوات الماضية، لكن ذلك أصبح أقل نوعًا ما مؤخرًا”.

وتم تعيين كوفلت، الذي تولى تدريب فيردر بريمن من عام 2017 حتى مايو الماضي، كمدرب لفولفسبورج خلفا للهولندي مارك فان بوميل الذي تمت إقالته عقب ثماني مباريات بدون فوز في كل البطولات.

وتراجع فولفسبورج لوسط الترتيب في الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعد أن حقق بداية قوية بفوزه في أول أربع مباريات، فيما ستكون أول مباراة لكوفلت أمام فريق باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع، يوم السبت المقبل.

وسيفتقد كوفلت لخدمات كل من لوكا فالدشميدت والمهاجم فوت فيجوهورست، لكنه أعرب عن أماله في أن يتمكن فيجهورست من العودة إلى مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل.