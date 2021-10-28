الآن في بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والطائي في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الشباب والطائي في الجولة 10 من الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق مباراة الشباب والطائي على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الملز، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت جرينيتش، 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت السعودية.

يُدير المباراة الحكم «أحمد الرميخاني»، وتُنقل على شاشة قناة شركة الرياضة السعودية SSC5 بصوت الملعق جعفر الصليح بتقنيتي SD وHD.

يحتل نادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز الأول الذي يحتله ضمك في واحدة من مفاجآت الموسم.

لكن مركز الشباب ليس في مأمن وذلك بسبب تأجيل مباراتين لكل من الهلال والنصر لسابق انشغالهما في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر.

أما فريق الطائي المتأهل حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقد تراجع إلى المركز الـ 15 وقبل الأخير بسبب تعرضه للخسارة في آخر جولتين أمام أبها وأهلي جدة، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المركز ال13، أول المراكز الناجية من الهبوط، والذي يحتله نادي أبها.

جدير بالذكر فوز الشباب على الطائي بهدفين دون رد في آخر مباراة بينهما بمنافسات الدوري السعودي يوم 15 ديسمبر 2007، وكانت مباراة الذهاب في نفس الموسم قد انتهت بالتعادل السلبي.

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