وفاق سطيف يُمدد عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي

نبيل الكوكي مدرب نادي وفاق سطيف

مددت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي لمدة سنة جديدة، بعدما نجح في إعادة الفريق إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الشهر.

وأنهى وفاق سطيف الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة الأولى بعد منافسة شرسة أمام شباب بلوزداد الذي قلب تآخره في النقاط وانتزع الصدارة من سطيف في الجولات الأربع الأخيرة من موسم 2021/2020.

وقال نادي وفاق سطيف في بيان رسمي «تقرر تجديد عقد نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني لمدة موسم إضافي بعد النتائج الطبية التي حققها مع الفريق وآخرها الترشح إلى مجموعات كأس رابطة الأبطال الأفريقية».

واكتفى وفاق سطيف بإبرام تعاقدين خلال الميركاتو الصيفي 2021 بجلب لاعب وسط دفاع وداد تلمسان «أمين بن بلعيد»، ومدافع نادي أمل الاربعاء «يونس واسع».

في المقابل ترك وفاق سطيف هدافه الأول الموسم الماضي «محمد عمورا» لنادي لوجانو السويسري، وماليك تراوري لنادي غزل المحلة المصري، ويوسف لعوفي للنجم الساحلي التونسي، وحسام الدين غشة لنادي أنطاليا سبور التركي، بالاضافة إلى الثنائي ميسالا مرباح وإبراهيم بيكاشي لاتحاد العاصمة، وإسماعيل سعيدي لشبيبة الساورة.