البرازيلي نيمار يتراجع عن الاعتزال الدولي عقب كأس العالم 2022 في قطر

أصر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي “نيمار جونيور” أن تعليقاته على الاعتزال الدولي مع المنتخب البرازيلي بعد كأس العالم 2022 في قطر، قد أسيء فهمها، وأنه لا يخطط للتقاعد من الواجب الوطني.

وأجرى نجم باريس سان جيرمان مؤخرًا مقابلة مع شبكة دازن، اعترف فيها بأنه يرى أن بطولة العام المقبل في قطر هي آخر نهائيات كأس العالم له، معترفًا بأنه لم يشعر بالقوة الذهنية الكافية للمشاركة في المزيد من البطولات العالمية مع منتخب السامبا.

وبدا معنى كلماته ملموسًا وواضحًا إلى حد كبير، ولكن مع ذلك، نيمار تراجع الآن عن هذا الشعور، وادعى أنه يعتبر كل مباراة أخيرة بالنسبة له، كوسيلة لتحفيز نفسه.

نيمار: أخوض كل مباراة كأنها الأخيرة بالنسبة لي، لأنك لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث

قال النجم البرازيلي في تصريحات مع ريد بول: “قلت شيئًا، لكن الناس فهموا شيئًا مختلفًا. قلت ذلك، نعم، ستكون هذه آخر بطولة لي في كأس العالم وأنني سأواجهها بأفضل طريقة ممكنة.”

وتابع “سأبذل قصارى جهدي لأكون هناك بنسبة 100٪ لأن الأمر يبدو كما لو أنني لن أخوض أي مباراة في اليوم التالي، فهذه هي الطريقة التي أتبعها. إذا كانت هناك مباراة غدًا، فهذه المباراة بالنسبة لي، كما لو كانت المباراة الأخيرة في حياتي.”

وأردف قائلاً “لذا، بالنسبة لكأس العالم المقبلة، أفكر فيها كما لو كانت الأخيرة بالنسبة لي لأنني لا أعرف كيف سيكون الغد وما يمكن أن يحدث.”

وختم بالقول “عندما قلت ذلك، كان الأمر مثيرًا للجدل بعض الشيء، حيث قال الناس إنني أريد التوقف عن لعب كرة القدم وأنني سأترك المنتخب الوطني. لقد فهم الناس شيئًا مختلفًا تمامًا. أردت أن أقول إنني أرى الأمر كما لو كان كان الأخير. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف سيكون الغد وماذا يمكن أن يحدث. ”

ويأتي دفاع نيمار عن نفسه، بعد وقت قصير من إبلاغ زميله في باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي “ماركينيوس” صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن تصريحات الجناح البرازيلي “أسيء تفسيرها”، وان نيمار، ليس لديه أي خطط للابتعاد عن كرة القدم دولياً، او على مستوى النادي.