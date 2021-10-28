اهداف النجم الساحلي والافريقي في البطولة التونسية..الشيخاوي يُحطم فريق باب جديد

اهداف مباراة النجم الساحلي والافريقي في البطولة التونسية المحترفة..الشيخاوي يُباغت

شاهد فيديو اهداف مباراة ديربي تونس بين النجم الساحلي والافريقي في الجولة الثانية من البطولة التونسية المحترفة الأولى موسم 2022/2021، التي أقيمت عصر اليوم الخميس.

تقدم النجم الساحلي في النتيجة بعد دقيقة واحدة من صافرة بداية اللقاء الذي استضافه بملعب بوعلي لحوار بمدينة حمام سوسة، وأحرز الهدف المهاجم المخضرم ياسين الشيخاوي بعد تلقيه تمريرة بينية مميزة من ياسين العمري داخل منطقة الجزاء، انفرد على إثرها بحارس المرمى ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.

وتعرض مدرب نادي النجم الساحلي للطرد في الدقيقة 41 بسبب اعتراضه على بعض قرارات الحكم خلال الشوط الأول.

وتواصلت العصبية في ديربي تونس بطرد لاعب نادي النجم الساحلي «جاك مبي» في الدقيقة 52، ليتصعب اللقاء على أصحاب الضيافة.

لكن إقصاء لاعب النادي الافريقي «اسكندر العبيدي» في الدقيقة 61 قلص من الضغط على دفاع النجم الساحلي الذي تنفس خلال الردهات الأخيرة من اللقاء بالتزامن مع ضخ المدرب لدماء جديدة بإشراك الثلاثي «صوما واللواتي والعوافي» بدلاً من بوطمان والشيخاوي والغدامسي.

ونقل لقاء النجم والنادي الافريقي على شاشة قناة الكأس القطرية الثانية بتقنية HD، بصوت المعلق الرياضي التونسي هيكل الصغير، بشكل حصري، حيث لم تنقل على القناة الوطنية التونسية الأولى، ما سبب انتقادات لاذعة لرابطة أندية الدوري التونسي.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى بالنسبة لفريق النجم الساحلي هذا الموسم بسبب انشغاله بمواجهة الجيش الرواندي في الدور التأهيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما كان هذا اللقاء هو الثاني للنادي الافريقي بعد تعادله الايجابي 1/1 أمام فريق مستقبل الرجيش في الجولة الأولى يوم 16 أكتوبر الماضي.

وانتهت آخر مواجهة بين النجم الساحلي والنادي الافريقي في البطولة التونسية المحترفة الأولى بالتعادل الايجابي 2/2 على نفس ملعب مباراة اليوم «بو علي لحوار».

ولم يُحقق الافريقي أي فوز على النجم الساحلي منذ فوزه بنتيجة 1/4 في نهائي كأس تونس عام 2018، وفي نفس السنة انتصر الافريقي على النجم في الدوري التونسي بهدف صابر خليفة من ركلة جزاء.

شاهد فيديو هدف ياسين الشيخاوي في فوز النجم على الافريقي