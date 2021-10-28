وليد سليمان يقترب من العودة لتدريبات الاهلي..والشناوي يواصل التأهيل!

وليد سليمان لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر - صور Twitter

أعلن النادي الأهلي المصري، عن خوض حارس مرماه محمد الشناوي للمرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة.

وكان الشناوي قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة منتخب مصر مع نظيره الليبي في بنغازي في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال احمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس، إن الشناوي يخضع حالياً لبرنامج تأهيلي للتعافي، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء اللاعب من تنفيذ هذه المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد ‏موعد انتظامه في المران الجماعي.‏

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان لاعب الفريق ‏سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم ‏الأحد المقبل على استاد السلام في المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وتم تجهيز برنامج خاص ‏به يقوم بتنفيذه قبل الانتظام في المران الجماعي.‏

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.‏

وكان الأهلي استهل مشواره في الموسم الجديد بالدوري المصري، بالفوز على الإسماعيلي 4 / صفر، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الجيش ببرج العرب في الاسكندرية.