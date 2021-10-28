عاجل | كريستيانو رونالدو وجورجينا يُعلنان انتظار توأم!

أعلن نجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال «كريستيانو رونالدو» بانتظاره لتوأم من صديقته عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريجيز خلال الأشهر القادمة.

وكتب كريستيانو رونالدو على حسابه الرسمي بموقع انستجرام للتواصل الاجتماعي «يُسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأم، قلوبنا تمتليء بالحب، لا يسعنا الانتظار لمقابلتكم في المنزل».

ولدى كريستيانو رونالدو 4 أبناء هم «كريستيانو رونالدو جونيور، وآلانا مارتينا دوس سانتوس أفيرو وإيفا ماريا دوس سانتوس وماتيو رونالدو».

وقضى كريستيانو رونالدو الثلاثة مواسم الماضية من مسيرته الكروية بين صفوف يوفنتوس الايطالي، بعد مغادرته المفاجئة للنادي الملكي «ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي 2018.

وعاد صاحب الـ 36 عامًا لصفوف فريقه القديم «مانشستر يونايتد» في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بمبلغ 15 مليون يورو.