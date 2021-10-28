- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن نجم مانشستر يونايتد والهداف التاريخي لمنتخب البرتغال «كريستيانو رونالدو» بانتظاره لتوأم من صديقته عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريجيز خلال الأشهر القادمة.
وكتب كريستيانو رونالدو على حسابه الرسمي بموقع انستجرام للتواصل الاجتماعي «يُسعدنا أن نعلن أننا نتوقع توأم، قلوبنا تمتليء بالحب، لا يسعنا الانتظار لمقابلتكم في المنزل».
ولدى كريستيانو رونالدو 4 أبناء هم «كريستيانو رونالدو جونيور، وآلانا مارتينا دوس سانتوس أفيرو وإيفا ماريا دوس سانتوس وماتيو رونالدو».
وقضى كريستيانو رونالدو الثلاثة مواسم الماضية من مسيرته الكروية بين صفوف يوفنتوس الايطالي، بعد مغادرته المفاجئة للنادي الملكي «ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي 2018.
وعاد صاحب الـ 36 عامًا لصفوف فريقه القديم «مانشستر يونايتد» في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بمبلغ 15 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | كريستيانو رونالدو وجورجينا يُعلنان انتظار توأم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.