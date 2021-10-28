آينتراخت فرانكفورت يخسر مهاجمه باسينسيا في المباريات القادمة

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قال أوليفير جلاسنر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، إن فريقه سيفتقد لخدمات مهاجمه جونزالو باسينسيا حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.
وتعرض باسينسيا للإصابة في عضلة الفخذ ومن المرجح غيابه عن مواجهتي فريقها في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام كل من لايبزيج وفورث، وكذلك في الدوري الأوروبي الاسبوع المقبل أمام أولمبياكوس اليوناني.
وتوقع جلاسنر أن يصبح باسينسيا جاهزًا لمواجهة فرايبورج يوم 21 من الشهر المقبل، والتي تأتي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
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