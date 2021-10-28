موعد جديد لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل موعد مواجهة منتخب مصر مع الجابون، والمقرر لها يوم 15 من نوفمبر المقبل، في الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد المصري للعبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس، أنه تلقي موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) علي إقامة المباراة يوم 16 نوفمبر المقبل بدلًا من يوم 15.

وتأتي مباراة الجابون، بعد أن يخوض المنتخب المصري مباراة أمام مضيفه الأنجولي يوم 12 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر اقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة برصيد عشر نقاط بفارق أربع نقاط عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد أربع نقاط ويتذيل منتخب انجولا الترتيب برصيد ثلاث نقاط.