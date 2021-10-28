شاهد.. أهداف مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على الحزم، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



ويسعى الاتحاد لاستعادة ذاكرة الانتصارات، بعد أن تعادل مع ضمك ثم خسر من الشباب خلال آخر جولتين.

فيديو أهداف مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي