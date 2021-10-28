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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021
يحل فريق الاتحاد ضيفا ثقيلا على الحزم، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويسعى الاتحاد لاستعادة ذاكرة الانتصارات، بعد أن تعادل مع ضمك ثم خسر من الشباب خلال آخر جولتين.
فيديو أهداف مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي
الهدف الأول لفريق #الاتحاد سجله اللاعب عبدالعزيز البيشي عند الدقيقة 59"#الحزم 0 - 1 #الاتحاد#الحزم_الاتحاد#قنوات_SSCpic.twitter.com/rnYUxeUuQT— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports)
الهدف الأول لفريق #الاتحاد سجله اللاعب عبدالعزيز البيشي عند الدقيقة 59"#الحزم 0 - 1 #الاتحاد#الحزم_الاتحاد #قنوات_SSC pic.twitter.com/rnYUxeUuQT— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 28, 2021