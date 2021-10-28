الامارات | راشد بن حميد رئيسا للجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية (الإمارات 2021)

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد رئيسا للجنة العليا المنظمة لكأس العالم للأندية (الإمارات 2021) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021) برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعضوية كل من عارف حمد العواني نائبا وعضوا منتدبا، محمد عبد الله هزام الظاهري، أحمد عبدالله القبيسي، طلال مصطفى الهاشمي، سهيــل عبدالله العريفي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان قد أعلن في وقت سابق عن عودة كأس العالم للأندية بنسختها لعام 2021 إلى الإمارات وأبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة المرموقة، ومن المؤمل أن تقام في الربع الأول من عام 2022.

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