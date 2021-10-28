مصر تواجه الجابون 16 نوفمبر على ستاد برج العرب

الشارقة - اميمة ياسر - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباراة منتخب مصر الأول أمام الجابون، يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، بدلا من يوم 15 نوفمبر.

وتلعب مصر ضد الجابون، ضمن الجولة الخامسة، لمنافسات المجموعة السادسة من تصفيات المرحلة الثانية الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم، قطر 2022.

وتحدد إقامة المباراة على ستاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بدلا من الساعة التاسعة يوم 15 نوفمبر.

وينتظر اتحاد الكرة، رد الجهات الأمنية على طلب حضور 30 ألف مشجع لمباراة المنتخب أمام الجابون بستاد الجيش ببرج العرب.