7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

خاطب نادي الزمالك رابطة الأندية المحترفة رسميا من اجل رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق تنفيذا لقرار لجنة التسوية والتحكيم الصادر يوم 20 أكتوبر الجاري.

لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، بين الثنائى الدولى محمد عادل وابراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 5 نوفمبر المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.

فاز المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اتحاد الفروسية لدورة جديدة بعد حصوله علي 10 اصوات بينما لم يحصل منافسه دكتور محمد عبد العزيز علي اي صوت .