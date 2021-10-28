شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،إيقاف أليو ديانج مباراة واحدة بعد التأكد من عدم تعمد إيذاء لاعب الإسماعيلى ،كيروش يعلن قائمة المحترفين والمحليين للمعسكر المقبل 6 نوفمبر .
كيروش يعلن قائمة المحترفين والمحليين للمعسكر المقبل 6 نوفمبر
قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل.
استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة على إيقاف أليو ديانج لاعب الأهلى مباراة واحدة، بعد حصوله على الطرد أمس فى مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الأسبوع الأول بالدورى.
الأهلى يواصل مفاوضاته مع جونيور أجاى لحل أزمة الفسخ بشكل ودى
تستمر مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر بشأن حل أزمة فسخ عقد اللاعب بشكل ودي خلال الفترة الحالية، بعدما تم رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق ووضعه على قائمة الانتظار، في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي للموسم الحالي.
خاطب نادي الزمالك رابطة الأندية المحترفة رسميا من اجل رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق تنفيذا لقرار لجنة التسوية والتحكيم الصادر يوم 20 أكتوبر الجاري.
لجنة الحكام تفاضل بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك
تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، بين الثنائى الدولى محمد عادل وابراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 5 نوفمبر المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.
فاز المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اتحاد الفروسية لدورة جديدة بعد حصوله علي 10 اصوات بينما لم يحصل منافسه دكتور محمد عبد العزيز علي اي صوت .
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر