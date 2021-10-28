شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو ثانى أجنبى يسجل ثنائية فى أول مباراة له مع الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح النادى الأهلى، ثانى لاعب أفريقى يسجل هدفين في أول مباراة له مع القلعة الحمراء، التى قاد الفريق فيها للفوز على الإسماعيلى برباعية نظيفة فى إطار الأسبوع الأول من مباريات الدورى.

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى تسجيل هدفين فى أول مشاركة له مع الأهلى أمام الإسماعيلى، بالإضافة إلى إلغاء الهدف الثالث له بداعى التسلل، فى بداية ولا أروع، ليكون ثانى أفريقى يسجل هدفين في أول مباراة رسمية له مع الأهلى بعد الإيفوارى سليمان كوليبالى الذى نجح في تسجيل هدفين في أول مشاركة له مع المارد الأحمر أمام فريق الداخلية فى الأول من أبريل 2017 بالجولة 21 من دورى 2016 - 2017.

وتعد بداية بيرسى تاو المميزة مع الأهلى، هى الأفضل له فى مشواره مع جميع الأندية التى لعب لها فى مشواره مع كرة القدم.

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاً على الإسماعيلى، برباعية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد برج العرب فى الجولة الأولى لبطولة الدورى المصرى، سجل رباعية الأهلى على معلول وأحمد عبد القادر فيما سجل بيرسى تاو "هدفين".

بذلك يحصد الأهلى أول ثلاث نقاط فى بطولة الدورى ويفتتح حسابه فى الموسم الجديد فى ليلة تألق بيرسى تاو مع أول مشاركة رسمية له مع المارد الأحمر.