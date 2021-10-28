كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمباراتىّ أنجولا والجابون

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، مباراتين أمام انجولا والجابون فى نوفمبر المقبل، فى ختام الدور الأول بالتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

س: متى يعلن كيروش قائمة المنتخب لمباراتىّ أنجولا والجابون؟

ج: قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش إعلان قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين النهائية لمباراتى أنجولا والجابون عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى، وتحديدا يوم 6 نوفمبر المقبل.

س: متى ينطلق معسكر المنتخب؟

ج: ينطلق المعسكر يوم 7 نوفمبر المقبل ببرج العرب، حيث يحصل لاعبو الأهلى والزمالك على راحة عقب المباراة لمدة 24 ساعة.

س: هل تم تحديد موعد المباراتين رسميا من جانب الفيفا؟

ج: حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA الساعة السابعة مساء يومى 12 و15 نوفمبر المقبل بتوقيت جرينتش (التاسعة فى القاهرة) كموعدين لمباراتي أنجولا مع مصر، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.

س: هل هناك حضور جماهيرى فى مباراة مصر والجابون ببرج العرب؟

حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم استاد برج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون فى ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع، ولم يتحدد الموقف حتى الأن.

س: ما هو ترتيب منتخب مصر حاليا فى تصنيف الفيفا؟

ج: يحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا، ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل فى المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها فى التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة فى الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس أفريقيا.