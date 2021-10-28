شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: وليد سليمان ينتظم في المران الجماعي بعد مباراة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، مشيرا إلى أن وليد سليمان ‏سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل عقب مباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏‎ we‏ السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وكان الشناوي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب ‏الوطني، ويخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء اللاعب من تنفيذ هذه المرحلة سيتم تقييم حالته وتحديد ‏موعد انتظامه في المران الجماعي.‏

واكتفى الشناوي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الذي ‏يقوم بتنفيذه في المرحلة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الرأس خلال مشاركته في مباراة الحرس الوطني في إياب ‏دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وأجرى اللاعب فحوصات طبية وتم تجهيز برنامج خاص ‏به يقوم بتنفيذه قبل الانتظام في المران الجماعي.‏

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها سليمان عقب مباراة الحرس الوطني قد أثبتت ‏إصابته بارتجاج خفيف في المخ؛ نتيجة الكدمة التي تعرض لها خلال المباراة.‏

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع مع بيرس تاو، في وجود الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق قبل انطلاق ‏مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم؛ لشرح البرنامج الاستشفائي الذي يقوم اللاعب بتنفيذه مع الفريق ‏عقب المباريات الرسمية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏