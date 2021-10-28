شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأسبوع الأول بالدورى.. 3 وجوه جديدة تدخل حسابات كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كيروش، مباريات الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز فى إطار خطة الجهاز الفنى لمتابعة جميع اللاعبين قبل معسكر الفراعنة لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

ورغم أن كيروش وجهازه استقروا بشكل كبير على ضم نفس اللاعبين الذين كانوا فى المعسكر الماضى لمباراتى ليبيا، ولكن الجهاز يحاول البحث عن بعض اللاعبين لتدعيم الفريق فى بعض المراكز، ونال بعض اللاعبين اعجاب كيروش بعد الاسبوع الأول لذا وضعهم تحت المنظار قبل اعلان القائمة يوم 6 نوفمبر المقبل.

ظهر يوسف أوباما لاعب الزمالك بمستوى طيب مؤخران سواء أمام توسكر الكينى فى دورى أبطال افريقيا، أو فى مباراة انبى بالدورى لذا دخل حسابات الجهاز الفنى بشرط الاستمرار على نفس المستوى.

أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر حاليا والمصرى سابقا ظهر أيضا بمستوى طيب فى المباراة الأولى أمام فاركو بالدورى، ودخل حسابات جهاز المنتخب خاصة وأنه فى قائمة المنتخب الأولية لبطولة كأس العرب.

كما نال أحمد عبد القادر لاعب الأهلى إعجاب جهاز المنتخب بسبب تألقه مع سموحة الموسم الماضى، فضلا عن تألقه أمام الإسماعيلى وتسجيله الهدف الرابع أمس.