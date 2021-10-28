"لا يقارن".. مدرب برايتون يشيد بأداء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنى جراهام بوتر، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، على أداء محمد صلاح لاعب ليفربول مؤكدًا أنه خارج المقارنة.

ويستعد برايتون ليحل ضيفا على ليفربول يوم السبت المقبل (30 أكتوبر) في ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سُئل بوتر عن صلاح، وقال: "صلاح ليس من الطراز العالمي، إنه لاعب خارج التصنيف ولا يقارن".

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي المتصدر، بينما يتواجد برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

جدير بالذكر أن صلاح يتربع على قمة جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وصاحب المركز الثاني.