تعديل جديد في موعد مباراة مصر والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

وكان "فيفا" قد أخطر الاتحاد المصري في وقت سابق بإقامة مباراة أنجولا يوم 12 نوفمبر والجابون يوم 15 نوفمبر قبل تعديل الموعد.

وحدد الاتحاد المصري بإقامة مباراة أنجولا يوم 12 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

ويعود المنتخب المصري للقاهرة لمواجهة الجابون في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر، لمواجهة الجابون في تمام الثالثة عصراً.

وقرر الاتحاد إقامة مباراة مصر والجابون على ستاد الجيش ببرج العرب، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه المنتخب الليبي بـ6 نقاط، ثم الجابون بـ4 نقاط، وأنجولا في ذيل المجموعة بـ3 نقاط.