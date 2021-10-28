مصدر لمصراوي: فيفا يربك حسابات كاف والأهلي بسبب موعد مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اتصالات رسمية خلال الساعات القليلة الماضية من اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن آخر الترتيبات المتعلقة بموعد وإجراءات تنظيم مونديال الأندية والمقرر إقامتها في أبوظبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أول هذه الترتيبات أنهم تلقوا اتصالات رسمية من اللجنة المنظمة للبطولة بخصوص موعد كأس العالم للأندية، حيث حدد فيفا بشكل مبدئي الأول من فبراير موعدًا لانطلاق مباريات البطولة في أبوظبي على أن تكون أول مباريات البطولة لممثل قارة أفريقيا النادي الأهلي يوم 5 فبراير 2022.

وعلم "الخليج 365"، أن هناك مباحثات واتصالات داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لبحث إمكانية إرسال خطاب رسمي للاتحاد الدولي من أجل إجراء تعديل علي هذا الموعد نظرًا لأنه يتزامن مع الأسبوع الأخير من ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون والتي تختتم مبارياتها يوم 6 فبراير.

مصادر في الكاف أكدت أن المواعيد التي حددها الاتحاد الدولي جاءت بعد التنسيق أولاً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث يرتبط تشيلسي بمباريات دوري أبطال أوروبا عند استئنافها في النصف الثاني من شهر فبراير من العام المقبل 2022.

سامسون أدامو مدير المسابقات في الكاف عرض هذه التفاصيل علي السكرتير العام الكونغولي فيرون أومبا قبل إنعقاد المكتب التنفيذي للكاف في الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل إدارة الاتحاد الأفريقي تصدر أجندة مسابقات عام 2022 دون تحديد تواريخ في شهري فبراير ومارس انتظارًا لحسم الأمر مع فيفا خلال الأيام القادمة.

وإستكمالاً لباقي الإجراءات وترتيبات البطولة، عرضت اللجنة المنظمة للفيفا علي مسئولي الكاف البروتوكول الطبي الذي سيطبق في كأس العالم للأندية حيث لن تشهد البطولة لأول مرة منذ جائحة كورونا إجراءات الفقاعة الطبية في إشارة إلي تخفيف الاشتراطات الطبية في ظل وجود لقاح كورونا، كذلك سيسمح بحضور جماهيري بسعة 70 % من سعة الملاعب المستضيفة للبطولة.

وطلبت اللجنة المنظمة للفيفا من "كاف" سفر مندوب من الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا أحد الفرق المشاركة في البطولة خلال شهر نوفمبر المقبل لاختيار فندق الإقامة وملاعب التدريب من الفنادق والملاعب التي حددها فيفا خلال استضافة أبوظبي للبطولة.