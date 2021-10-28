سبقه برازيلي ومهاجم أصيب بـ"الدرن".. تاو يكمل سباعية أجنبية استثنائية في شباك الإسماعيلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء تألق بيرسي تاو مهاجم الأهلي في الإسماعيلي وتسجيله لهدفين ليكمل مسيرة أقرانه في النادي الأحمر الذين زاروا شباك الدراويش في موسمهم الأول في الدوري السابقين في الدوري الممتاز.

وسبق بيرسي تاو 5 لاعبين أجانب سجل كلاً منهم هدف في موسمه الأول في مصر بواقع هدف لكل لاعب ليكو ن الإجمالي 7 أهداف سجلها محترفوا الفريق الأحمر في شباك الإسماعيلي.

البداية كانت مع الغاني أحمد فليكس أول وأصغر الأجانب الذين سجلوا في شباك الإسماعيلي حيث سجل المهاجم الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً في موسم 1993-1994 هدفاً للفريق الأحمر في مباراة الفريقين بالأسبوع الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت تحديداً في الـ 24 من أبريل لعام 1994 وانتهت بالتعادل 1-1 .

وكان الأهلي قد تعاقد في بداية الموسم نفسه مع فيليكس وهو في الـ 17 من عمره من نادي داويانج ستارز مقابل بـ50 ألف دولار .

وسجل المهاجم الأنجولي إفيلينو لاعب الأهلى السابق الذى تعاقد معه موسم 2001\2002 اسمه ليكون اللاعب الأجنبي الثاني الذي يسجل هدفه في شباك الدراويش بعدما أحرز هدفاً في مباراة الفريقي معاً موسم 2001-2002 والتي أقيمت في الأسبوع العاشر وتحديداً في السادس عشر من فبراير 2002 وانتهت بالتعادل 1-1.

وكان الأهلي قد تعاقد مع إفيلينو في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير 2002 من نادي بترو أتلتيكو الأنجولي بصحبة مواطنه جيلبريتو قبل أن يتأكد النادي الأحمر من إصابته بالدرن ليرحل في نهاية الموسم.

في موسم 2003-2004 أعاد الأهلي مدربه التاريخي مانويل جوزيه لانتشال الفريق من فترة كارثية في عهد مواطنه توني أوليفرا وتعاقد النادي الأحمر في يناير 2004 مع محمد أبو تريكة وحسن مصطفي وأحمد رضوان وبينو المهاجم البرازيلي الأول الذي يرتدي القميص الأحمر والذي سجل هدف فوز فريقه في الدراويش بمباراة الفريقين معاً بالأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري والتي أقيمت في 11 مارس 2004 .

وبعد أكثر من 15 عاماً دون السنغالي أليو بادجي موسمه الأول مع الأهلي بهدف في شباك الإسماعيلي بعدما تعاقد معه الأول من نادي رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار بفترة الإنتقالات الشتوية في يناير 2020 ليسجل المهاجم العملاق هدف بمباراة الفريقين التي أقيمت في الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري وانتهت بثلاثية نظيفة للأحمر.

وكان المغربي بدر بانون الذي تعاقد معه الأهلي مطلع الموسم الماضي من نادي الرجاء المغربي هو أول الأجانب العرب الذين يسجلوا في الإسماعيلي بموسمهم الأول بهدفه في مباراة الفريقن بالدور الأول الموسم الماضي عن طريق ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 2-0.