رسميًا.. برشلونة يلجأ لحل مؤقت بعد إقالة كومان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، تعيين سيرجي بارجوان مديرا فنيا مؤقتا للفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.

وكان برشلونة أعلن مساء أمس الأربعاء، إقالة كومان بعد الخسارة أمام رايو فاييكانو بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني " لا ليجا".

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر برشلونة بيانا جاء فيه:

"يعلن نادي برشلونة، أن سيرجي بارجوان مدرب برشلونة B، سيتولى المهمة الفنية المؤقتة للفريق الكتالوني خلفا لكومان".

وأضاف البيان: "سيقدم خوان لابورتا (رئيس النادي)، بارجوان إلى الفريق الأول بعد ظهر اليوم في ملعب التدريب".

وأتم: "سيتواجد بارجوان أمام وسائل الإعلام غدا الجمعة، قبل مباراة الفريق ضد ألافيس".