الان بث مباشر | مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الدوري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة على ستاد برج العرب بمدينة الاسكندرية، في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تُنقل مواجهة المصري البورسعيدي ضد غزل المحلة على شاشة قناة أون تايم سبورتس المصرية الأولى بتقنية HD، ويعلق عليها المعلق الرياضي حاتم بطيشة.

وسيبحث فريق غزل المحلة عن أول فوز له أمام المصري البورسعيدي منذ تاريخ 22 سبتمبر 2007، عندما سجل محمد عطية هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 18، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي موسم 2008/2007، والذي انتهى باحتلال الغزل للمركز الثامن بفارق 9 نقاط عن المصري التاسع.

وأبرم غزل المحلة 5 تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي 2021 من بينهم جناح مدغشقر الشهير «باولين فوافي» من مصر المقاصة بعقد مدته عامين، واللاعب الإفواري «إبراهيم كونيه» بعقد مدته عامين من طلائع الجيش.

وانضم كذلك لصفوف أرجنتين مصر كل من إبراهيم صلاح من المقاولون العرب، وإيهاب سمير من طنطا، وأحمد غنيم من سيراميكا كليوباترا.

أما المصري فقد تعاقد مع 3 لاعبين من بيراميدز هم «أحمد حمودي وعمرو مرعي وأحمد الشيخ» بالاضافة إلى مدافع الجيش «إسلام جمال» ولاعب الوسط «أحمد علاء الدين» الذي قضى الموسمين الماضيين معارًا للجيش من الأهلي.

ويتفوق النادي المصري البورسعيدي على غزل المحلة في جميع المواجهات الـ 5 الأخيرة بجميع المسابقات، حيث فاز في 4 من بينهم فوز في كأس مصر نسخة 2017، وتعادل مرة واحدة كانت في الدوري المصري بشهر يوليو 2019 بنتيجة 2/2 على ملعب الاسماعيلية.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 على ستاد الاسكندرية، وسجل للمصري «حسن علي وكازادي كاسينجو»، بينما سجل إسلام فؤاد هدف المحلة.

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