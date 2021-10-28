الان في بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي رابط يلا شوت

الان في بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد والحزم ضمن مباريات اليوم الخميس 28 أكتوبر في الجولة 10 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة الاتحاد والحزم على ملعب نادي الحزم بإدارة الحكم «عبد الله الشهري» في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينيتش، 17:05 بتوقيت مصر، 18:05 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يُنقل بث مباشر مواجهة اتحاد جدة ضد الحزم على قناة شركة الرياضة السعودية «SSC1» بصوت المعلق الرياضي عبد العزيز السبر بتقنية SD، وبصوت المعلق الرياضي الشهير عيسى الحربين بتقنية HD.

يتطلع نادي اتحاد جدة لإنهاء سلسلة نتائجه السلبية بتحقيق الفوز على ملعب نادي الحزم اليوم الخميس، حيث تعادل مع ضمك ثم خسر من الشباب خلال الجولتين الماضيتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ضمك المتصدر.

وقد يخسر الاتحاد موقعه في جدول الترتيب إذا ما تمكن الهلال من تحقيق الفوز أمام أهلي جدة يوم غد الجمعة لحساب نفس الجولة، ومن ثم تحقيق الفوز في مباراتيه المؤجلتين أمام الفيحاء والنصر.

أما نادي الحزم الذي بدأ الموسم بشكل جيد، فقد تراجع خلال الجولات الثلاث الماضية بسبب التعادل مرتين مع الهلال والفيصلي، والخسارة من ضمك بهدف دون رد في الجولة الثامنة.

ويحتل فريق المدرب البرتغالي كريستوفاو هيلدير المركز ال11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة فقط عن أبها صاحب المركز ال14 المؤدي إلى الدرجة الأولى.

وانتهت آخر 5 مواجهات بين الفريقين في الدوري السعودي بفوز الحزم مرة واحدة عام 2019، وفوز اتحاد جدة في مناسبتين عامي 2011 و2019. وانتهت مباراتين بالتعادل كان آخرهم يوم 5 مارس 2020 بنتيجة 1/1.

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