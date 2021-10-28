الان في بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والافريقي في البطولة التونسية يلا شوت

الان في بث مباشر | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والافريقي في البطولة التونسية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة النجم الساحلي والافريقي في الجولة الثانية من المجموعة 2 ضمن منافسات البطولة التونسية المحترفة الأولى موسم 2022/2021.

تنطلق مباراة ديربي تونس بين النجم الساحلي والافريقي على ملعب «بو علي لحوار» بمدينة حمام سوسة، عند الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت تونس، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

وينقل لقاء النجم والنادي الافريقي على شاشة قناة الكأس القطرية الثانية بتقنية HD، بصوت المعلق الرياضي التونسي هيكل الصغير، كما تنقلها القناة الوطنية التونسية الأولى.

وستكون مباراة اليوم الأولى بالنسبة لفريق النجم الساحلي هذا الموسم بسبب انشغاله بمواجهة الجيش الرواندي في الدور التأهيلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون هذا اللقاء هو الثاني للنادي الافريقي بعد تعادله الايجابي 1/1 أمام فريق مستقبل الرجيش في الجولة الأولى يوم 16 أكتوبر الماضي.

وانتهت آخر مواجهة بين النجم الساحلي والنادي الافريقي في البطولة التونسية المحترفة الأولى بالتعادل الايجابي 2/2 على نفس ملعب مباراة اليوم «بو علي لحوار».

وكان النجم متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد للطيب المزياني وأيمن الصفاقسي، قبل أن تهتز شباكه بهدفين متتاليين عن طريق شهاب العبيدي وصابر خليفة في الدقيقتين 71 و78.

وتعادل الفريقان معًا في 4 مباريات من آخر 5، وكان الفوز الوحيد من نصيب فريق النجم الساحلي ضمن الجولة 26 من الدوري التونسي موسم 2020/2019 بنتيجة 3/2 على ملعب المنزه، وسجل اهداف النجم «سليماني كوليبالي وإيهاب المساكني»، وسجل ثنائية الافريقي «خليل القصاب ووسام بن يحيى».

ولم يُحقق الافريقي أي فوز على النجم الساحلي منذ فوزه بنتيجة 1/4 في نهائي كأس تونس عام 2018، وفي نفس السنة انتصر الافريقي على النجم في الدوري التونسي بهدف صابر خليفة من ركلة جزاء.

النجم الساحلي 1-0 النادي الافريقي

ملعب بو علي لحوار (حمام سوسة)

البطولة التونسية (الجولة 2)

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