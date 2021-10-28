شفاينشتايجر: هوس مورينيو بمنافسه جوارديولا، سبب تهميشي في مان يونايتد!

قضى الدولي الألماني “سيباستيان شفاينشتايجر”، موسمين في مانشستر يونايتد بين عامي 2015 و 2017، بعد فترة 13 عامًا في الفريق الأول لبايرن ميونيخ، لكنه يحمل البرتغالي جوزيه مورينيو وهوسه بجوارديولا، المسؤولية في عدم نجاحه المنتظر في إنجلترا.

وأشار البالغ من العمر 37 عامًا، الذي توقف عن اللعب في 2019 بعد أن لعب مع فريق “شيكاجو فاير” في الدوري الأمريكي لمدة عامين، إلى التأثير المحتمل لمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عندما قرر مورينيو عدم اشراكه كثيرًا.

وقال شفاينشتايجر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: “لم ألعب كثيرًا تحت قيادة مورينيو لسوء الحظ، لكني ما زلت أحترمه.”

وتابع “إنه مدرب رائع فاز بالعديد من الألقاب. لقد كان موقفًا غريبًا وصعبًا، ولم يشرح سبب ذلك (ابعاده عن المشاركة)”.

شفاينشتايجر: اللعب مع بيب جوارديولا سبب ابعادي من قبل جوزيه مورينيو

يعتقد الدولي الألماني السابق ان منافس جوزيه مورينيو في العقد الماضي بيب جوارديولا قد يكون سبباً غير مباشراً في تهميش البرتغالي له مع مان يونايتد.

وأوضح “شفايني” كما كانت جماهير بايرن ميونخ تلقبه “ربما كان ذلك لأنني لعبت مع بيب جوارديولا ولعبت كرة القدم ممتعة مع بيب جوارديولا، الذي لا يحبه مورينيو .”

وعلى الرغم من معاملته “السيئة” تحت قيادة مورينيو في أولد ترافورد، لا يزال شفاينشتايجر يحترم البرتغالي كثيرًا.

وقال شفاينشتايجر: “ما زلت أحب ما كان يفعله مورينيو. بالطبع، أسلوب اللعب مختلف (عن بيب جوارديولا)، وأعتقد أن هذا هو سبب مغادرة زلاتان [إبراهيموفيتش] “.

وأردف الألماني قائلا في إشارة إلى اسلوب لعب المدير الفني البرتغالي “لم تكن كرة القدم ممتعة كثيرًا، في بعض الأحيان كانت مباشرة أكثر. لكنه كان ناجحًا مع فرقه. كان مجرد شعور غريب [اللعب تحت قيادته].”

وأرسل جوزيه مورينيو قبل مغادرة مانشستر يونايتد، لاعب خط الوسط الألماني بعيدًا نحو التدريبات مع الفريق الرديف للشياطين الحمر، قبل اكتمال انتقاله إلى شيكاجو فاير في الولايات المتحدة الأمريكية.