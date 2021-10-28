غياب ميسي عن تدريبات باريس سان جيرمان قبل مباراة ليل

غاب ليونيل ميسي عن تدريبات باريس سان جيرمان مساء اليوم الخميس فيما استبعد زميله كيليان مبابي من مواجهة ليل حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي غدًا الجمعة.

وغاب مبابي عن التدريبات أيضًا وقال النادي إن السبب هو عدوى تتعلق بالجهاز التنفسي أو بالأذنين.

وأوضح سان جيرمان في تقرير طبي لم يذكر ميسي “سيستأنف مبابي التدريبات في وقت مبكر بالأسبوع المقبل”.

وكانت انطلاقة المهاجم الأرجنتيني ميسي متقلبة منذ انضمامه إلى سان جيرمان في انتقال مجاني من برشلونة هذا الموسم حيث سجل ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا بينما فشل في هز الشباك بالدوري الفرنسي في أربع مباريات حتى الآن.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الترتيب في الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من 11 مباراة.