عاجل | برشلونة يكشف عن مدربه المؤقت

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أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الخميس أنه عين سيرجي بارجوان مدربًا مؤقتًا لفريقه خلفًا لسلفه المقال رونالد كومان.
وحتى تعيينه اليوم عمل بارجوان مدربًا لفريق الرديف (الفريق الثاني) في النادي القطالوني.
وأقال برشلونة مدربه الهولندي كومان بعد الخسارة 1-صفر أمامرايو فاليكانو أمس الأربعاء.
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