تقرير | 6 مرشحين لتدريب برشلونة خلفاً للهولندي رونالد كومان..تشافي في الصدارة

أعلن رسمياً نادي برشلونة، إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان مساء يوم الأربعاء في أعقاب الخسارة 1/0 أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، فما هي الأسماء المرشحة لتولي زمام الأمور في النادي الكتالوني؟

وانضم كومان البالغ من العمر 58 عامًا، والذي قضى ست سنوات مع النادي كلاعب وتوج معه بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992، إلى برشلونة في صيف 2020، تاركًا المنتخب الهولندي لتولي المهمة.

واحتل المدير الفني الهولندي في موسمه الأول على دفة القيادة مع برشلونة المركز الثالث في الترتيب العام بالدوري الاسباني، خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد، لكنه تمكن من الفوز بكأس الملك.

وفي الأسابيع الأولى من الموسم الجديد، تعرض البلوجرانا للهزيمة في دوري أبطال أوروبا، وخسر مرتين متتاليتين 3/0 من بايرن ميونيخ وبنفيكا، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة في الدوري الاسباني، ليقرر جوان لابورتا ايقاف نزيف النقاط.

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تشافي هيرنانديز، المرشح الأبرز

حاليًا، المدرب الرئيسي في نادي السد القطري، من المفترض أن عقده يحتوي على “بند برشلونة” الخاص، الذي يسمح له بالمغادرة في حالة قرر القيام بهذه الخطوة الآن.

وفقاً لصحف كتالونيا واسبانيا، فإن برشلونة يحاولون بنشاط إقناع تشافي “بالعودة إلى المنزل”، ومع ذلك، قد لا يزال الرئيس لابورتا بحاجة إلى القليل من الإقناع، بالنظر إلى مدى قرب تشافي من منافسه في الانتخابات الرئاسية الماضية “فيكتور فونت”.

إذا كان من الممكن التغلب على هذه العقبة، فيبدو أن وقت تشافي قد حان الآن، إلا إذا قرر الانتظار حتى انتهاء الفوضى لوقت أكثر استقرارًا لبدء مسيرته التدريبية الأوروبية مع فريق الطفولة.

مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز

يجب أن يكون الرجل المسؤول عن منتخب بلجيكا المصنف رقم واحد في تصنيف الفيفا غير وارد على الإطلاق بالنسبة لفريق يعاني من الفوضى مثل برشلونة، ولكن كل شيء ممكن في عالم الساحرة المستديرة.

هناك شعور بأن بلجيكا مع مارتينيز قد تجاوزت ذروتها، في حين أن المدرب الكتالوني البالغ من العمر 48 عامًا منسجم مع جوردي كرويف (ابن يوهان والمستشار الخاص الآن لابورتا).

ترك مارتينيز الباب مفتوحاً خلال حديثه عن اخبار ارتباطه مع برشلونة في وقت سابق وقال “لم يكن هناك اتصال مع برشلونة. وأضاف لوسائل الإعلام البلجيكية “أريد أن أفي بعقدي، لكن قد تظهر أشياء كثيرة على طول الطريق.”

الايطالي أندريا بيرلو مدرب اليوفي السابق

يبدو لاعب خط وسط يوفنتوس وميلان السابق أندريا بيرلو هادئًا من خلال شخصيته، لكن ربما لا يتمتع بالاستقرار الإداري.

تزامن موسمه الوحيد كمدرب رئيسي حتى الآن مع تخلي يوفنتوس عن لقب بطل الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

في حين أنه لم يتمكن من الوصول إلا إلى المركز الرابع مع يوفنتوس، إلا أن رصيد بيرلو كمدرب صاعد لا يزال مرتفعًا بشكل مدهش، كما يمكن اعتبار جوان لابورتا معجبًا – ربما لأنه استشهد سابقًا ببرشلونة يوهان كرويف كمصدر إلهام.

الهولندي جيوفاني فان برونكهورست

النجم الهولندي السابق في برشلونة انتقل إلى التدريب مباشرة بعد نهاية مسيرته الاحترافية الحافلة بالالقاب مع برشلونة والأندية الهولندية.

ومع ذلك، بينما حقق فان برونكهورست نجاحًا مبكرًا في فينورد، حيث فاز بالدوري الهولندي في عام 2017، توقفت مسيرته الإدارية وكان عاطلاً عن العمل منذ ديسمبر 2020 عندما استقال من قوانغتشو آر أند إف.

على الرغم من افتقاره إلى الإنجازات المهنية الملحوظة مؤخرًا، إلا أن مواقع عديدة تشير أن الظهير الأيسر السابق في النادي الكتالوني، هو اسم قيد الدراسة.

مدرب ريفر بليت مارسيلو جاياردو

حقق الأرجنتيني البالغ من العمر 45 عامًا نجاحًا هائلاً في أمريكا الجنوبية، حيث فاز بكأس ليبرتادوريس مع ريفر بليت وكان اسمًا مرشحاً لوظيفة أوروبية كبيرة لبعض الوقت.

في حين أن جاياردو – لديه عقد مع ريفر بليت تنتهي صلاحيته في نهاية السنة، تزعم التقارير أنه ينوي احترامه وقد رفض بالفعل عرضاً سابقاً من برشلونة.

الهولندي اريك تين هاج مدرب أياكس الهولندي

ومثل جاياردو، يعد تين هاج أحد أشهر المدربين خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث ترأس فترة من الهيمنة المحلية مع أياكس، كما وصل مع النادي الهولندي للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

تعد روابطه مع أياكس بمثابة مكافأة إضافية لشائعات برشلونة بطبيعة الحال، ولكن يبدو أنه استبعد نفسه أيضًا من السباق – على الرغم من أنه أقل إقناعًا من البعض الآخر.