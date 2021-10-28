الزمالك المصري يُرحب باستقبال المريخ السوداني

لوجو وشعار نادي الزمالك المصري

اكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أنه بحث مع محمد سيد احمد نائب رئيس نادي المريخ السوداني إعادة التوأمة بين الناديين.

وقال لبيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه علي هامش استقبال وفد المريخ إنه بحث إعادة التوأمة بين الناديين، كذلك تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين خلال المستقبل.

وأضاف حسين لبيب أن الزمالك بابه مفتوح للمريخ السوداني في أي وقت.

وأوضح أنه سعيد بزيارة مسؤولي نادي المريخ في ناديهم الزمالك والذي تربطهم به علاقات ممتازة على مدار سنوات، بالإضافة إلى ارتباط الشعبين الشقيقين.

من جانبه، صرح نائب رئيس نادي المريخ، بأنه شرف ما بعده شرف تواجده اليوم داخل نادي الزمالك، مؤكدا زملكاويته القوية وتشجيعه للقلعة البيضاء.

وأضاف أن الهدف من الزيارة هو إعادة إحياء التوأمة المتواجدة بين الزمالك والمريخ، والممتدة على مدار سنين كثيرة، وشدد أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة لتوطيد العلاقات واكتساب الخبرات فيما بين الناديين.

وأشار محمد سيد أحمد إلى أن التوأمة الجديدة بين الناديين سيجني الطرفان ثمارها خلال المستقبل.

وجمعت التوأمة بين المريخ والزمالك منذ ما يزيد عن 25 عاماً عندما إلتقى الفريقان بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال عام 1984.

يذكر أن الزمالك والمريخ تأهلا لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.