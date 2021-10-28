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ادارة برشلونة نحو قطر للتفاوض مع السد القطري حول تشافي هيرنانديز

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري - صور Reu

ذكرت مصادر صحفية كتالونية، أن عضوي مجلس إدارة “رافا يوستي” و “ماتيو أليماني”، الرجلين الأقوياء في الإدارة لمجلس جوان لابورتا، سيسافران إلى الدوحة في الساعات القليلة القادمة للتفاوض مع تشافي هيرنانديز لكي يصبح مدرب عيال الذيب هو المدرب الجديد للنادي الكتالوني.

وتتمثل فكرة المديرين في أن يكونوا قادرين على إغلاق الاتفاقية النهائية والإعلان عن المدير الفني الجديد خلفًا للمقال رونالد كومان في أسرع وقت ممكن، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية القريب من محيط النادي.

مع إغلاق الاتفاق بين برشلونة وتشافي بالفعل، تبحث جميع الأطراف الآن عن حل لفك عقد المدرب مع السد القطري، والذي لديه شرط جزائي بحوالي مليون يورو.

وينوي النادي الكتالوني أن يتم إغلاق هذه الاتفاقية بين برشلونة وتشافي هيرنانديز والسد في أقرب وقت ممكن، وجعلها رسمية مع وصول تشافي.

وتريد الإدارة الرياضية في برشلونة أن يجلس لاعب البلوجرانا السابق على مقاعد البدلاء الأسبوع المقبل، في مباراة المهمة ضد دينامو كييف.

وهكذا، فإن المباراة التالية ضد ألافيس سيقودها “ألبرت كابيلاس”، الذي سيعمل كمدرب مؤقت حتى وصول تشافي هيرنانديز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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